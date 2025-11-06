افتتاح كلية التمريض في المستنصرية

وذكرت في بيان إن "وزير والبحث العلمي، ، افتتح اليوم، في ".وأكد العبودي خلال حفل الافتتاح وتجواله في أروقة الكلية بحضور رؤساء الجامعات ونقيب الأكاديميين العراقيين ونقيب التمريض في ورئيس كليات التمريض وعدد من عمداء الكليات، ان "استحداث كلية التمريض يأتي ضمن استراتيجية تطوير البرامج التعليمية الطبية والصحية، وإعداد ملاكات رصينة تمتلك الكفاءة العلمية والمهارات المهنية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل الصحي في ضوء معايير الجودة العالمية التخصصية".وأكد "استكمال مسار تطوير مؤسسات التعليم الطبي والصحي في العراق وتعزيز المنجزات المتحققة في إطار الاعتماد الأكاديمي الدولي"، لافتا الى ان " وجامعاتها تعمل بانتظام على تحديث وتطوير البرامج الأكاديمية والتطبيقية التي تسهم في تعزيز القطاع الصحي والارتقاء بمهارات الملاكات المهنية في مجالات التمريض والرعاية الصحية".وذكر ان "الاستحداثات النوعية خلال ثلاث سنوات من عمر المسؤولية الوزارية تمثل شاهداً ودليلاً واضحاً على مواكبة جادة لمتغيرات المعرفة والمتطلبات التنموية".