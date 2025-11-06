الإعلان عن إنجاز صحي: ثلاثة أمراض انتقالية تختفي من العراق

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة حققت إنجازات كبيرة في القطاع الصحي ضمن البرنامج الحكومي"، مشيراً الى ان "مستشفى الفضيلية يمثل صرحاً جديداً سيسهم في تقديم الخدمات لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن".وأوضح ان "افتتاح مستشفى الفضيلية يعد إنجازاً مهماً يندرج ضمن فقرات البرنامج الحكومي الخاصة بإكمال المشاريع المتلكئة"، مبيناً ان "هذا المستشفى هو رقم (20) بين المستشفيات والمراكز التخصصية التي تم افتتاحها في عهد الحكومة الحالية".وأضاف ان "هناك 62 مستشفى قيد الإنشاء وصلت بعضها الى مراحل متقدمة، ومن المؤمل افتتاح عدد منها خلال العام المقبل، بما يوفر ما لا يقل عن 15 ألف سرير إضافي"، مشيراً الى "وجود 78 مركزاً صحياً جديداً تحت الإنشاء".وبين ان " ولأول مرة في تاريخه سيشهد تغطية شاملة في جميع المحافظات بمراكز لعلاج الأورام، إذ سيتم افتتاح مراكز في وكركوك الشهر المقبل، فضلاً عن افتتاح مراكز أخرى في والديوانية مطلع العام القادم".وأشار الحسناوي الى ان "البرنامج الحكومي في القطاع الصحي شمل أيضاً تطبيق مشروع الضمان الصحي وتوطين لتحقيق الأمن الدوائي، فضلاً عن تنظيم سوق الأدوية في القطاع الخاص الذي لم يشهد تسعيراً وفحصاً نظامياً منذ عام 1990".ولفت الى ان " تمكنت خلال عمر هذه الحكومة من تنظيم عملية استيراد الأدوية وفحصها وتسعيرها، وأن جميع علب الأدوية في الصيدليات تحمل ملصقاً خاصاً من الوزارة يتضمن السعر والتفاصيل كافة".وتابع ان "العراق، وبشهادة العالمية، أصبح خالياً من ثلاثة أمراض انتقالية هي، البلهارزيا والملاريا والتراخوما"، مبينا ان "فترة الحكومة الحالية شهدت أيضاً خفضاً في نسب وفيات الأمهات والأطفال الرضع ودون سن الخامسة، إلى جانب العديد من الإنجازات الصحية".