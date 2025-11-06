توصيات للمؤسسات الإعلامية بخصوص الصمت الانتخابي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "انطلاقا من الدور الدستوري في تنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في جمهورية ، وحرصاً على تكريس بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة تُسهم في ترسيخ الممارسات الديمقراطية، فقد باشرت هذه الهيئة بالتنسيق العالي والتواصل المباشر مع (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) لتوحيد الجهود الرامية لإنجاح الانتخابات البرلمانية، وانسجاماً مع إعلان المفوضية لموعد الصمت الإعلامي الذي يدخل حيز التنفيذ يوم السبت الموافق (2025/11/8) الساعة السابعة صباحاً".وأكدت، على "أهمية التزام جميع المؤسسات والمنصات والمنابر الإعلامية بالمادة (6) الفقرات (2،4،5) من (لائحة قواعد التغطية الإعلامية في الانتخابات) وفق الآتي: لا يجوز لوسائل الإعلام بث أية تغطية إعلامية انتخابية لأي من الكيانات أو الائتلافات أو المرشحين خلال مدة الصمت الإعلامي، التي تبدأ من موعد انتهاء الحملة الانتخابية وتنتهي بإغلاق آخر مركز من مراكز التصويت".وتابعت، أنه "على جميع وسائل الإعلام احترام هذا الحق وعدم بث المواد التي تتضمن أي نوع من أنواع الترويج الانتخابي المباشر أو غير المباشر لأي من الكيانات والتحالفات المتنافسة في هذه الانتخابات أو مرشحيها، وتلتزم وسائل الإعلام بعدم بث أية مواد تهدف للإساءة الى مرشحين أو كيانات أو تحالفات متنافسة في الانتخابات في مدة الصمت الإعلامي".ولفتت الى أنه "أي حديث أو مادة إعلامية فيها إشارة (مع أو ضد مرشح أو كيان سياسي، يُعد دعاية انتخابية، ويسري ذلك على البرامج والحوارات والمواد المعاد بثها في مدة الصمت الإعلامي".وبينت التزامها الثابت "بحماية حرية التعبير المسؤولة"، داعية جميع المؤسسات الإعلامية إلى أن تكون شريكاً وطنياً فاعلاً في إنجاح العملية الانتخابية عبر التزامها بضوابط الصمت الإعلامي، وتهيئة الأجواء الإعلامية المناسبة للناخبين من أجل اختيار ممثليهم بعيداً عن الدعاية التي استمرت طيلة الأسابيع الماضية".