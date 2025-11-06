إعادة 25 مهاجرا دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني

وقال تلصحاف في بيان، ورد لـ ، إن " في نجحت اليوم بإعادة (25) مهاجراً كانوا قد دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير قانوني".واشار الصحاف الى، ان "جهود السفارة اسف ت عن اعادة المهاجرين بتوجيه نائب وزير الخارجية وعملا بمسار العودة الطوعية الذي تعمل السفارة على انجاحه بشكل دوري".وافاد، أننحو 150 مهاجرا تم اعادتهم منذ اعادة افتتاح السفارة حتى الان،مؤكدا ان السفارة عملت على تقديم الطعام وتوفير الدواء وتمكينهم من الاتصال بعائلاتهم يشكل دوري".واعلن الصحاف في وقت سابق، عن "متابعة السفارة وتنسبقها مع السلطات المعنية في دولة ليبيا لهذا الغرض سيما مركز مكافحة الهجرة غير في شرق العاصمة طرابلس".ولفت البيان الى ان "السفارة العراقية كانت قد اعلنت مرارا عن تحذيرها من السماح للشباب العراقي بالانخراط ضمن انشطة شبكات تهريب وتجارة البشر".وبين الصحاف ان "جهود السفارة متضافرة لاعادة (12) مهاجرا يتواجدون حاليا في محافظة التي تبعد عن العاصمة طرابلس نحو 250 كم،اذ قانت السفارة بتوجيه كادر قنصلي لزيارتهم يوم 2025/11/4 بهدف الوقوف على اتمام اجراءات اعادتهم بشكل طوعي".