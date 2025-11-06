التعليم العالي تطلق دليل التقديم المركزي إلى الجامعات الأهلية

وجاء في بيان للوزارة، "يتضمن الدليل الأسس العامة التي يعتمده نظام التقديم والقبول الإلكتروني المركزي وشروط وضوابط التقديم إلى الدراسة الصباحية والمسائية وضوابط القنوات الأخرى والمنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية والحدود الدنيا للتقديم بحسب التخصصات إلى الجامعات والكليات الأهلية ومدخلات لكل قسم وآلية التقديم عن طريق منصة الإلكترونية (HEPIQ/منصة قدم)".ولفت البيان الى أنه "بهذا الصدد تعلن إطلاق المرحلة الأولى للتقديم الإلكتروني (مرحلة إنشاء الحساب) على وفق الخطوات المؤشرة في الدليل".