اطلاق تعيينات جديدة في العراق.. ما الحقيقة؟

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعيينات أو فتح درجات وظيفية جديدة في الوقت الحالي، عار عن "، مبينة انه "لا توجد أي صلاحية لتعيين أعداد جديدة أو استخدام درجات وظيفية إضافية خارج ما نص عليه ".وأكدت "عدم وجود صلاحية لأي جهة حكومية باستحداث درجات أو عقود جديدة باستثناء (150 ألف درجة وظيفية) والموزعة حسب نفوس كل محافظة، حيث تم تعيينهم ضمن قانون الموازنة لعام 2023، وانتهى العمل بها بشكلٍ نهائي".ودعت الوزارة "وسائل الإعلام والمواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وتجنّب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام".