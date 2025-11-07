الحرارة 10 مئوية.. تعرف على الطقس في يوم الانتخابات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحوا في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاحد القادم سيكون صحواً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقتين الجنوبية والشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق بعموم المناطق".وتابعت ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق"، موضحة ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في وغائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".