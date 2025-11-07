الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "ضبابا كثيفا سيتشكل ويسبب أنعدام الرؤية الافقية خلال ساعات الصباح الاولى ليوم السبت 8-تشرين الثاني 2025م وتحديدا على سواحل ".وأضافت "متوقع زوال الضباب قبل منتصف النهار".