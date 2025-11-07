اللامي يشيد بدور الأسرة الصحفية في محافظة واسط



زار نقيب الصحفيين العراقيين ، اليوم الجمعة، مع الوفد المرافق له فرع النقابة في ، للاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم المهنية.





واشاد في كلمة له خلال الزيارة، "بالدور المتميز للصحفيين في في دعم المسيرة الإعلامية الوطنية، مؤكداً حرص النقابة على تذليل العقبات أمام عملهم وتعزيز حضور في مختلف المحافظات". ودعا اللامي: الى " ضرورة فتح دورات مهنية لخريجي كليات الإعلام لتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم العملية، بما يواكب متطلبات العمل الإعلامي المعاصر".



من جانبهم، "ثمن صحفيو واسط هذه الزيارة التي تعكس اهتمام نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بمتابعة شؤون الفروع، مؤكدين أهميتها في تعزيز التواصل وتطوير الأداء المهني والإعلامي".