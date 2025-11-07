مراقبون قبل الصمت الانتخابي.. الحمداني سيحصد اعلى الاصوات بمركز بغداد

وشهدت ناحية العبايجي شمال ، افتتاح ملعبها الجديد وسط أجواء احتفالية كبيرة، بحضور أبناء المنطقة ووجهائها وشيوخها ورجال الدين، وعدد من الشخصيات الاجتماعية.وأكد الحمداني خلال كلمته في الحفل أن "الشباب هم عصب المجتمع، وبهم تُبنى الأوطان"، مشيداً "بجهود أهالي العبايجي وتكاتفهم لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يمثل متنفساً رياضياً مهماً لشباب القضاء".وأضاف الحمداني أن "دعم الأنشطة الشبابية والرياضية يأتي في صميم أولويات العمل الخدمي والاجتماعي"، مؤكداً "استمرار الجهود الرامية إلى تطوير البنى التحتية وتحسين واقع الخدمات في المناطق المحرومة".من جهتهم، عبّر أهالي ووجهاء ناحية العبايجي عن "تقديرهم لجهود الحمداني ومتابعته المستمرة للمشاريع الخدمية"، مؤكدين "تجديد دعمهم لمسيرته وجهوده في خدمة والنهوض بواقعه".واختُتم الحفل بفعاليات رياضية رمزية، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بما تحقق، حيث ردد المشاركون شعاراتٍ تعبّر عن ثقتهم بالحمداني وحرصهم على مواصلة التعاون لخدمة منطقتهم.