الحشد الشعبي تنفي فتح باب التطوع أو التعيين

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، انه "لا يوجد أي فتح لباب التطوع أو ضمن صفوفها نهائيًا، وأن جميع الأخبار المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي كاذبة ولا أساس لها من ".واشارت الهيئة بحسب البيان، إلى أن "الهدف من ترويج مثل هذه الأكاذيب هو التشويش وإرباك الرأي العام".ودعت الهيئة، "الجميع إلى استقاء المعلومات من القنوات والمصادر الرسمية التابعة لهيئة فقط".