السامرائي يشدد على وحدة الصف وتكاتف الجهود لتحقيق التنمية والاستقرار

وذكر بيان لمكتبه انه "ضمن جولته الانتخابية في ، حضر رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي الذي أقامه مرشّح التحالف الدكتور حسن الجميلي في قضاء الشرقاط، بحضور عدد من شيوخ ووجهاء القضاء وشخصيات سياسية واجتماعية من مختلف مناطقه".وأكد السّامرائي خلال كلمته أنّ الشرقاط تمثل رمزاً للصمود والإرادة، وأن دعم أبنائها لتحالف العزم يعكس إيمانهم بالمشروع الوطني الجامع الذي يسعى إلى بناء الدولة وخدمة المواطنين، مشدداً على أهمية وحدة الصف وتكاتف الجهود من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في عموم محافظة