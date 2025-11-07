السامرائي يؤكد دعم احتياجات أهالي الحويش

زار رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، مرشّح التحالف في منطقة الحويش بمدينة عمر حمد البهل، وذلك بحضور عدد من شيوخ ووجهاء المنطقة وجمعٍ من الأهالي المؤيدين لتحالف العزم.

وشهد اللقاء بحث أوضاع منطقة الحويش واحتياجاتها الخدمية والتنموية، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.



وأكد الحاضرون خلال اللقاء دعمهم الكبير لتحالف العزم وبرنامجه الوطني، معربين عن ثقتهم بقيادته ممثلةً بالمهندس مثنّى السّامرائي وقدرته على تحقيق التنمية وتمثيل تطلعات أبناء في المرحلة المقبلة بـ"أمانة واقتدار".