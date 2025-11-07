شيوخ ووجهاء قضاء المدائن يعلنون دعمهم الكامل للنائب زياد الجنابي في الانتخابات المقبلة



أعلن شيوخ ووجهاء قضاء المدائن في العاصمة دعمهم المؤكد للمرشح والنائب ، التشريع الوطني، وذلك في إطار الانتخابي القادم.



وأكد الحاضرون في بيانٍ مشترك أن دعمهم للجنابي جاء “انطلاقًا من الثقة العالية التي يحظى بها بين أبناء القضاء، لما لمسه الجميع من إخلاصه في العمل وحرصه الكبير على تمثيل أبناء وأهالي المدائن خير تمثيل، من خلال جهوده المتواصلة ومواقفه الوطنية في الدفاع عن حقوق المواطنين وتشريع القوانين التي تخدم الجميع”.