أحلام اللامي: التغيير يبدأ بالاختيار الصحيح في الانتخابات

وشددت ، على العمل "على دعم القوات الأمنية من خلال تشريعات تحفظ حقوقهم وتضمن تعزيز قدراتهم".واضافت ان “أعظم الثروات التي يمتلكها ليست فقط النفط أو الموارد الطبيعية، بل العتبات التي يجب استثمارها بالشكل الأمثل لخدمة التنمية والسياحة الدينية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات”.وأضافت أن “تغيير الواقع نحو الأفضل يبدأ من الاختيار الصحيح في صناديق الاقتراع”.