لا برد حتى الان في العراق.. ومحافظة تتجاوز البصرة بدرجة الحرارة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا واحيانا غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والجنوبية ويكون صحوا في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس الاثنين صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا الى غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في "، مشيرة الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقة الشمالية ويكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".