بالفيديو.. فضيحة في تركيا والسبب "الخيار"

وظهر في التسجيل الذي التقطه مواطنون في سوق "يني بوسنا" بمنطقة باشاك شهير، كيف كان البائع يبدل الخيار الذي اختاره المشتري بعناية، ويضع بدلا منه منتجات أخرى مجهزة مسبقا.وبعد أن وصل الفيديو إلى ملايين المشاهدات، تحركت فرق الرقابة البلدية على الفور، حيث أغلقت منضدة البائع لمدة أسبوع، وفرضت عليه غرامة مالية بلغت 3,541 ليرة تركية.ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، حيث علقت البلدية لافتة على منضدة البائع كتب عليها: "تم الإغلاق بسبب بيع منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير"، بهدف تنبيه المتسوقين. كما فتحت في إسطنبول تحقيقا جنائيا في الواقعة، بتهمة "الاحتيال أثناء النشاط التجاري".من جانبهم، أعرب المتسوقون وتجار السوق عن استيائهم من الحادث، معربين في الوقت نفسه عن رضاهم عن إجراءات الرقابة البلدية.وأكد رئيس بلدية باشاك شهير الدكتور هاكان بهادر، أن "أماكن الأسواق هي مناطق آمنة للتسوق"، مشددا على أن "البلدة ستطبق الإجراءات العقابية بحق كل من يخالف القوانين، دفاعا عن حقوق المواطنين والتجار النزهاء".