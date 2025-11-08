نقيب الصحفيين من البصرة: ماضون في دعم الصحفيين وترسيخ المهنية الصحفية

وقالت العراقيين في بيان ورد لـ ، ان "نقيب الصحفيين العراقيين ، زار برفقة النائب الأول وعدد من أعضاء المجلس فرع النقابة في ، حيث التقى بالأسرة الصحفية في المحافظة".وأشاد "بالحضور المهني المتميز لصحفيي البصرة ودورهم الريادي في دعم مسيرة الإعلام الوطني"، مؤكدا "المضي في دعم الصحفيين وترسيخ المهنية الصحفية".وتابع ان "النقابة حريصة على تعزيز التواصل مع فروعها في المحافظات، وتوفير كل سبل الدعم لتطوير العمل الصحفي وترسيخ رسالته السامية في خدمة المجتمع".كما تابع نقيب الصحفيين الأوضاع الصحية والاجتماعية لأفراد الأسرة الصحفية في البصرة، مؤكداً "أهمية تقديم الدعم والمساندة لتذليل التحديات التي تواجههم وتحسين ظروفهم المعيشية".واختتم اللامي زيارته بالتأكيد على أن "البصرة كانت وما زالت منبراً للإبداع الإعلامي"، مشيداً "بعطاء صحفييها الذين يجسدون روح الانتماء والمسؤولية في أداء رسالتهم الوطنية".