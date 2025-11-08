الإعلام والاتصالات تفعّل ضوابط الصمت الإعلامي وتلوّح بعقوبات للمخالفين

وقال مدير قسم الرصد الإعلامي في الهيئة، إن "الهيئة باشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمتابعة تنفيذ ضوابط الصمت الإعلامي في جميع المؤسسات والمنصات الإعلامية داخل ، وذلك استناداً إلى الإعمام رقم (73) الصادر عن دائرة التنظيم الإعلامي"، بحسب "واع".وأضاف أن "عملية المتابعة تتم عبر غرف الرصد المركزية والفرعية في مكاتب الهيأة بالمحافظات، حيث تقوم فرق متخصصة بمراقبة جميع نشرات الأخبار، والبرامج السياسية، والتغطيات المباشرة، والمحتوى المنشور في المنصات الرقمية، للتأكد من الالتزام الكامل بتعليمات الصمت الإعلامي التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين".وأوضح أن "فرق الرصد تعتمد في عملها على أنظمة متابعة متقدمة وتقارير يومية تفصيلية، تُرفع إلى دائرة التنظيم الإعلامي"، مشيراً إلى أن "أي مخالفة تُوثق تُحال إلى الجهات المختصة في الهيأة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للضوابط المعتمدة".وبيّن أن "الإجراءات العقابية بحق الجهات المخالفة قد تتضمن التنبيه أو الإنذار أو فرض غرامة مالية أو إيقاف مؤقت للبث، بحسب نوع المخالفة ومستواها وتأثيرها في الرأي العام"، مؤكداً أن "الهدف الأساس من هذه الإجراءات ليس العقوبة بحد ذاتها، بل ضمان التزام الجميع بقواعد النزاهة المهنية وحماية المسار الديمقراطي".وختم بالقول إن "الهيئة تثمن الدور الوطني للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي التزمت بالتعليمات"، داعياً جميع وسائل الإعلام إلى" الاستمرار في هذا النهج المهني الذي يعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ويحافظ على توازن المشهد الإعلامي في هذه المرحلة المهمة".