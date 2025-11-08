المجمع الفقهي العراقي يقدم رؤية شرعية من 7 نقاط تخص الانتخابات

وقال في بيان ورد لـ ، ان "التغيير السلمي لأجل الإصلاح مطلب شرعي، ومقصد لحفظ الضروريات العامة والخاصة، يقول الله تعالى: «إن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ » «هود : 88»، وقد وظف إجراءات سياسية عملية متجددة ومتطورة لا تخالف أصول أو مقاصدها الكلية؛ لحفظ الحقوق وتحقيق التغيير وتصحيح المسار السياسي، وأهم الوسائل ما يكون منطلقهـا من الداخل على مستوى النفس أو المجتمع، يقول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» «الرعد : 11»، تغيير يعتمد على الفاعلية بعد حسن التوكل والأخذ بالأسباب وليس على الاتكالية والتسويفية بانتظار التغيير القدري أو من الخارج".واكد ان "عملية الانتخاب الجماعي لأجل اختيار المثل الأنسب عن المجموعة معهودة في الشرع، كما في قوله للأنصار في بيعة العقبة: (أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبَا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِمْ) رواه أحمد، وتمثل إحدى أدوات التغيير المعاصرة، ووسائله المتاحة للتداول السلمي للسلطة".وأدناه نص البيان: