وزير السيد الصدر في رسالة لبعض المشاركين بالانتخابات: خذوا الأموال وابطلوا ورقة الإقتراع

وقال العراقي في بيان تابعته ، "قيل لي أن البعض يشترط تصوير (ورقة الإقتراع) مقابل أموال وعطاء، فخذوا العطاء وخذوا أموالهم وصوّرا ورقة الإقتراع إذا لم يك ذلك ممنوعاً.. ثم بعد التصوير أبطلوها بأي كتابة أخرى فتلغى ورقة الإقتراع".وأضاف "فقد حَرمتهم من أموالهم وحَرمتهم من صوتك"، مختتما البيان "نحن مقاطعون".