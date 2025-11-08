توضيح حول رحلات الطيران خلال فترة الانتخابات العراقية

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "جميع المطارات في عموم البلاد تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن الملاحة الجوية مستمرة دون أي انقطاع، فيما تواصل تنفيذ رحلاتها المجدولة داخلياً وخارجياً خلال فترة الانتخابات وما بكل انسيابية وانتظام".وأضاف البيان أن "استمرار خلال الانتخابي الوطني يمثل مؤشراً على استقرار البيئة الأمنية والتنظيمية في البلاد، وتجسيداً لقدرة مؤسسات الدولة على الموازنة بين ممارسة الواجبات الديمقراطية وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين دون أي تعطيل".