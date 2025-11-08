نقيب الصحفيين العراقيين يزور فرع النقابة في الديوانية ويؤكد دعمه للأسرة الصحفية

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرى خلال الزيارة الاستماع إلى أبرز احتياجات الصحفيين وملاحظاتهم بشأن تطوير العمل الإعلامي، فضلاً عن بحث سبل تذليل المعوقات التي تواجههم في أداء مهامهم الصحفية".ووجه اللامي "فرع النقابة بالمباشرة بإعداد التصاميم الخاصة ببناء قاعة داخل الفرع، لتكون مخصصة للاجتماعات وإقامة الدورات التدريبية والتطويرية لصحفيي المحافظة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم المهنية وتوفير بيئة عمل أفضل".وأشاد الصحفيون في "بالدور الكبير الذي يؤديه نقيب الصحفيين العراقيين في دعم الأسرة الصحفية ومتابعته المستمرة لشؤونهم المهنية والاجتماعية في عموم المحافظات".