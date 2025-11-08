أربيل ضمن أعرق 15 مدينة على وجه الأرض

وبحسب القائمة التي تضمنت 18 مدينة من مختلف قارات العالم، فقد جاءت أريحا الفلسطينية في المرتبة الثانية، ومدينة في بالمرتبة الثالثة، تلتها جبيل ثم خامساً، لتبرز بذلك منطقة الشرق الأوسط كأقدم مهدٍ للحضارة الإنسانية.وأشار التقرير إلى أن مدناً مثل الأرجوس في وبلوفديف في وسوسة (شوش) الإيرانية وأثينا ، احتلت مواقع متقدمة بين أعرق المدن التي حافظت على استمرارية سكنها.أما في المراتب التالية، فقد جاءت صيدا اللبنانية عاشراً، وأربيل الحادية عشرة، تلتها خانيا في اليونان، ثم في المرتبة الثالثة عشرة، وجرجا المصرية الرابعة عشرة، بينما احتلت فارناسي وطيبة (ثيبز) اليونانية والقدس وملتان المراتب الأخيرة في القائمة.ويعتمد التصنيف على الاستمرارية السكنية عبر آلاف السنين، وليس على تاريخ تأسيس المدن فقط، إذ يشير المؤرخون إلى أن كثيراً من هذه المدن ظلت مأهولة رغم تغير وتعاقب الغزوات والحروب، وهو ما يجعلها شاهدة حية على تطور الحضارة البشرية منذ فجر التاريخ.