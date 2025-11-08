محافظة عراقية تعطل دوام المدارس لحين انتهاء الانتخابات

وذكر بيان للمحافظة، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال يومي غدٍ وبعد غدٍ لحين انتهاء انتخابات".وبحسب البيان، فإن "قرار التعطيل جاء من أجل:•ضمان انسيابية المنهاج الدراسي وتوحيد سير الدروس بين المدارس.•كون أغلب المدارس مراكز اقتراع للتصويت الخاص والعام.•تمكين القوات الأمنية من أداء مهامها في حفظ الأمن وإنجاح الانتخابات البرلمانية لعام 2025".