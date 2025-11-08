توجيه يخص طلبة الجامعات المشاركين في الانتخابات

وذكر بيان للوزارة، "حرصا منها على تمكين الطلبة من أداء واجبهم الوطني واستجابة للمناشدات الواردة توجه الجامعات كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل منح الإجازات للطلبة خارج محافظاتهم خلال يومَي الأحد والاثنين تأمينا لعودتهم إلى محل سكناهم".وأضاف البيان، ان ذلك من أجل "المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025".