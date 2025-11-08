الكهرباء تدخل حالة استنفار خلال يومي الاقتراع الخاص والعام

وذكر بيان للوزارة، ان الوزير "وجه جميع تشكيلات الوزارة من مديريات وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة إلى رفع جاهزيتها والاستنفار الكامل خلال يومي الاقتراع الخاص والعام، لضمان استقرار منظومة الكهرباء وتأمين تجهيز مستمر للطاقة في عموم المحافظات".وأكد الوزير، أن "الوزارة ستعمل وفق خطط طوارئ خاصة خلال فترة الانتخابات، تشمل مراقبة الأحمال بشكل مباشر من مراكز السيطرة الوطنية، وتشكيل فرق ميدانية في كل محافظة لمعالجة أي طارئ فني في أسرع وقت ممكن".وشدد على أن "الكهرباء عنصر أساسي في نجاح العملية الانتخابية، داعياً الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات المسؤولية والانضباط، بما يضمن انسيابية عمل المراكز الانتخابية واستقرار الخدمة للمواطنين".