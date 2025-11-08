جامعة البصرة تعطل الدوام لمدة يومين

وقال مدير اعلام الجامعة حيدر عبد الامير خلف في بيان، " استنادًا إلى توجيهات رئيس ، الأستاذ الدكتور مهند ، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين الموافق 9-10 /11/ 2025 في جميع تشكيلات الجامعة".

وعزا ذلك الى "فسح المجال أمام منتسبي الجامعة وطلبتنا الأعزاء وطلبة الأقسام الداخلية للإدلاء بأصواتهم وممارسة دورهم الوطني في الانتخابات البرلمانية".