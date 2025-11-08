التعليم في كردستان تعطل الدوام يومي الاحد والاثنين

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ ، "أعلن آرام ، وزير والبحث العلمي في الاقليم، عن رسمية للطلبة في الجامعات والكليات خلال يومي 9 و10 من هذا الشهر في المراكز التعليمية للجامعات والكليات (حكومية - خاصة) للطلبة والطالبات".وتابعت، ان "يوم (11/11/2025) عطلة بسبب استئناف العملية الانتخابية في جميع المؤسسات رسميًا في الجامعات والكليات في إقليم ".