الشرع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546393-638982216000322846.jpg
التعليم في كردستان تعطل الدوام يومي الاحد والاثنين
محليات
2025-11-08 | 12:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
95 شوهد
اعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
في حكومة اقليم
كردستان العراق
، اليوم السبت، تعطيل الدوام يومي الاحد والاثنين المقبلين.
وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، "أعلن آرام
محمد قادر
، وزير
التعليم العالي
والبحث العلمي في الاقليم، عن
عطلة
رسمية للطلبة في الجامعات والكليات خلال يومي 9 و10 من هذا الشهر في المراكز التعليمية للجامعات والكليات (حكومية - خاصة) للطلبة والطالبات".
وتابعت، ان "يوم (11/11/2025) عطلة بسبب استئناف العملية الانتخابية في جميع المؤسسات رسميًا في الجامعات والكليات في إقليم
كردستان
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
النجف تعطل دوام المدارس والجامعات يومي الأحد والاثنين
13:13 | 2025-11-08
كربلاء.. تعطيل دوام المدارس ليومي الأحد والاثنين
14:20 | 2025-11-08
الأنبار تقرر تعطيل الدوام لجميع المدارس الأحد والاثنين
13:24 | 2025-11-08
البصرة.. تعطيل دوام المدارس الأحد والاثنين
13:17 | 2025-11-08
كردستان
عطلة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
كردستان العراق
التعليم العالي
السومرية نيوز
وزارة التعليم
اقليم كردستان
وزير التعليم
