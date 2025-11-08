الديوانية تعطل دوام جميع المدارس لمدة يومين

قررت ، تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غد الأحد وبعد غد.

وجاء في بيان للمحافظة، "بناءً على قرار مجلس المحافظة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والأهلية فقط، ليومي الأحد والاثنين".

وقررت محافظات عدة تعطيل دوام المدارس ليومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة الانتخابات التي تجري الثلاثاء 11 تشرين الثاني الحالي.