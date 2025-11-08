إصابة طفل برصاصة طائشة غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة طفل برصاصة طائشة غربي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "رصاصة طائشة استقرت في رأس طفل يبلغ من العمر ست سنوات ضمن والسلام في قضاء ابي غريب".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الطفل الى ".