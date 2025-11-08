المالية تكشف حقيقة قطع رواتب الرعاية الاجتماعية

نفت ، السبت، الأنباء المتداولة عن نيتها قطع رواتب بسبب العجز المالي.

وجاء في بيان للوزارة "تنفي نفياً قاطعاً صحة المنشور المتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تصريح منسوب إلى وزير المالية"، مؤكدا أن "هذا المنشور مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة، ولم يصدر أي تصريح رسمي بهذا المضمون".

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى "اعتماد الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية الخاصة بها وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام".



