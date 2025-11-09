الذكاء الاصطناعي "سرّع الكشف".. الصحة: العراق تفوّق على النسبة العالمية لعلاج التدرن وبلغت 94%

وقال مدير دائرة العامة في الوزارة إن "نسبة نجاح العلاج الأساسي لمرضى التدرن في البلاد بلغت 94 بالمئة، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية المعتمدة من العالمية التي تقدر بنحو 90 بالمئة".وبين أن "هذه النتيجة تعكس تحسنا بمستوى الخدمات الصحية والتزام المرضى بإكمال العلاج تحت إشراف الملاكات الطبية المتخصصة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف أن "البلاد سجلت ارتفاعا في نسبة الكشف عن حالات التدرن من 58 بالمئة في عام 2021 إلى 74 بالمئة في عام 2023، في حين أن المعدل المستهدف للكشف عن المرض عالميا هو 65 بالمئة، ما يشير إلى نجاح الجهود الوطنية في تشخيص المزيد من الحالات مقارنة بالمؤشرات الدولية".وأشار إلى أن "حملة الكشف المبكر عن مرضى التدرن في مناطق الاحتجاز، التي انطلقت منذ شهر شباط الماضي، أسفرت عن فحص أكثر من 63 ألف نزيل، وتشخيص 877 مصابا جرى علاجهم فورا ضمن الحملة"، لافتا إلى "استخدام جهاز متطور لقراءة الأشعة بتقنية يمتاز بدقته العالية وسرعته في إصدار النتائج، الأمر الذي يسهم في تسريع عملية التشخيص والعلاج".