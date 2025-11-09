الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
انطلاق التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية في عموم العراق
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546434-638982762306624173.jpg
بغداد تستعد لإطلاق أول ترام في شارع الرشيد منتصف الشهر المقبل
محليات
2025-11-09 | 04:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
129 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت أمانة
بغداد
، أنها ستفتتح منتصف الشهر المقبل، مشروع خط الترام في
شارع الرشيد
، في إطار الجهود المبذولة لإحياء معالم العاصمة التراثية وتطوير بنيتها التحتية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الأمانة عدي الجنديل، بأن الملاكات الهندسية باشرت نصب سكة الترام في الجزء الأول من
شارع الرشيد
الممتد من ساحة الميدان حتى تمثال الرصافي، مشيراً إلى أن خط الترام، سيكون وسيلة نقل مميزة، لكونها تجمع بين التنقل من مكان إلى آخر ضمن الشارع المخصص للمشاة فقط، فضلا عن الاستمتاع بجمال واجهات الأبنية التراثية المهمة على جانبي الشارع، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أن مشروع تطوير شارع
الرشيد
، المنفذ بالتعاون مع رابطة المصارف والجهات الداعمة له، يأتي ضمن خطة شاملة لإحياء التراث العمراني الزاخر للعاصمة من خلال تحديث بناها التحتية، بما يعيد إلى الشارع مكانته الرمزية كأحد أهم الشوارع التراثية ذات البعد التاريخي على مستوى العالم، إضافة إلى كونه أهم المراكز الثقافية والتجارية القديمة في
بغداد
.
وأكد الجنديل أن العمل يستمر بوتيرة متصاعدة لإنجاز جميع مراحل المشروع بعد الانتهاء من النماذج التجريبية، بما يضمن إعادة الحياة إلى شارع الرشيد بصورة تليق بمكانته التراثية والثقافية في قلب العاصمة.
في السياق ذاته، ذكر أن الملاكات الهندسية باشرت تأهيل أربع بنايات تراثية ضمن المقطع الممتد من تمثال الرصافي إلى منطقة
أبو نواس
، وهي بنايات مملوكة للقطاع الخاص تم اختيارها كنماذج أولى لعملية إعادة الإعمار الشاملة التي ستشمل كامل الشارع لاحقاً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
