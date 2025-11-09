بغداد تستعد لإطلاق أول ترام في شارع الرشيد منتصف الشهر المقبل

وأفاد الناطق الرسمي باسم الأمانة عدي الجنديل، بأن الملاكات الهندسية باشرت نصب سكة الترام في الجزء الأول من الممتد من ساحة الميدان حتى تمثال الرصافي، مشيراً إلى أن خط الترام، سيكون وسيلة نقل مميزة، لكونها تجمع بين التنقل من مكان إلى آخر ضمن الشارع المخصص للمشاة فقط، فضلا عن الاستمتاع بجمال واجهات الأبنية التراثية المهمة على جانبي الشارع، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن مشروع تطوير شارع ، المنفذ بالتعاون مع رابطة المصارف والجهات الداعمة له، يأتي ضمن خطة شاملة لإحياء التراث العمراني الزاخر للعاصمة من خلال تحديث بناها التحتية، بما يعيد إلى الشارع مكانته الرمزية كأحد أهم الشوارع التراثية ذات البعد التاريخي على مستوى العالم، إضافة إلى كونه أهم المراكز الثقافية والتجارية القديمة في .وأكد الجنديل أن العمل يستمر بوتيرة متصاعدة لإنجاز جميع مراحل المشروع بعد الانتهاء من النماذج التجريبية، بما يضمن إعادة الحياة إلى شارع الرشيد بصورة تليق بمكانته التراثية والثقافية في قلب العاصمة.في السياق ذاته، ذكر أن الملاكات الهندسية باشرت تأهيل أربع بنايات تراثية ضمن المقطع الممتد من تمثال الرصافي إلى منطقة ، وهي بنايات مملوكة للقطاع الخاص تم اختيارها كنماذج أولى لعملية إعادة الإعمار الشاملة التي ستشمل كامل الشارع لاحقاً.