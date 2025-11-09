التربية تسمح لطلبة المدارس الإلكترونية باختيار طريقة احتساب معدل السعي السنوي

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الطلبة المشتركين في المدرسة الإلكترونية يمكنهم اعتماد أحد الخيارين في احتساب معدل السعي السنوي، الأول يكون باحتساب معدل الامتحانات الفصلية مقسوماً على (3)، أما الخيار الثاني فيتمثل باعتماد درجة امتحان نصف السنة فقط".الوثيقة ادناه: