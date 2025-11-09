النقل: مطار البصرة استقبل 9 طائرات هبطت اضطرارياً بسبب سوء الأحوال الجوية بمطار الكويت

وبيّنت العراقية في بيان، أن مطارات البلاد جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطرارياً، كما أن ملاكات المطارات العراقية مهيّأة للتعامل معها، فضلًا عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مناشئ عالمية.وأوضحت، ان شهد اليوم هبوط تسع طائرات كويتية اضطرارياً، وذلك استناداً إلى الحرية الثانية من حريات (Technician stopped)، مؤكدةً تم استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق عالٍ وجهود مشتركة بين أقسام المطار، مما يعكس جاهزية المطار وكفاءة الفرق في التعامل مع الحالات الطارئة.ومن جانبها، أكدت ، أن المطار مستعد دائماً لاستقبال أي حالة طارئة، بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية بانسيابية تامة.