النزاهة توقع بموظفين لإقدامهما على مساومة وابتزاز مستثمر

وقالت الهيئةُ، في بيان ورد لـ ، ان "فريقاً مُؤلّفاً من تمكَّن من ضبط مُتَّهمين بالجرم المشهود يعملان في مُديريَّة إحدى النواحي في المحافظة؛ وذلك لإقدامهما على أخذ مبلغٍ ماليٍّ قدره (72,000,000) مليون دينار من أحد المُستثمرين؛ لقاء ترويج وإنجاز معاملةٍ خاصَّةٍ باستثمار (منحل) تعودُ ملكيَّته إلى الإدارة المحليَّة في المحافظة، وطلب مبلغٍ إضافيٍّ؛ بُغية إكمالِ إنجاز المُعاملة".وأضافت إنَّه "جرى تنظيمُ محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات الجرميَّة المضبوطة، على قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم بموجب أحكام القرار (160 لسنة 1983)".