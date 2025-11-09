محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس يوم غد

وذكر بيان لمكتبه، ان "محافظ ، ، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025 لكافة المدارس وللكوادر التربوية والإدارية في لتربية صلاح الدين".وأضاف ان "ذلك لدعم العملية الانتخابية والسماح للكوادر المكلفة بالاستعداد ليوم الاقتراع العام".