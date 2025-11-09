العطل في العراق للأسبوع الحالي

وأعلن الأشرف، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات يوم غد الإثنين.وقررت ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين.كما أعلن محمد نوري تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غد الإثنين.وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غدٍ الإثنين.واعلن أيضا تعطيل الدوام في ليوم غد الاثنين للمدارس والجامعات فقط.وأعلن مجلس تعطيل الدوام للمدارس يوم غد الإثنين.أعلن عدنان الشمري تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس الحكومية والاهلية يوم غد الاثنين.وأعلنت ، تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غد الإثنين.وأيضاً أعلنت ، تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غد الإثنين.وقرر يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين لجميع الدوائر والمؤسسات في المحافظة.يذكر ان قرر تعطيل الدوام الرسمي بيوم الاقتراع للانتخابات النيابية الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 تشرين الثاني 2025.