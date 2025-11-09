مجلس البصرة يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

قرر ، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس خلف لفتة البدران، يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة".

وأضاف البيان أن "القرار يأتي استعدادًا لتنظيم العملية الانتخابية"، مستثنيا الدوائر الصحية والامنية من التعطيل.



