في بغداد.. كشف حقيقة اندلاع حريق بمركز انتخابي

كشف مصدر أمني، مساء الأحد، حقيقة اندلاع حريق بمركز انتخابي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حقيقة حادث حريق اندلع داخل احد المراكز الانتخابية ضمن منطقة في ، هو عبارة عن نفايات خارج السياج الخاص بالمدرسة".

وأضاف المصدر أنه "تم اخماده دون اي حادث يذكر".