ضبط سيارة بداخلها بطاقات انتخابية في بغداد

وجاء في بيان للوكالة، "حفاظاً على أمن العملية الانتخابية مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (استخبارات الشرطة الاتحادية) تضبط عجلة بداخلها عدد من البطاقات الانتخابية وتلقي القبض على حائزيها في ".

وأضاف البيان "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن نيتهم استخدام هذه البطاقات بطرق غير قانونية".