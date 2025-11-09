ديالى تعطل الدوام الرسمي ليوم الاثنين

قررت ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين.

وقالت المحافظة في بيان، إن " يوجه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر يوم الاثنين الموافق 2025/11/10".

وكانت محافظات عدة قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين، وذلك قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات البرلمانية في عموم .