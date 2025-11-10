فرصة أخيرة للعراقيين قبل "قطع التموينية"

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها " فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية إلكترونياً للمواطنين في جميع محافظات البلاد، ابتداءً من اليوم الموافق 10 تشرين الثاني 2025، الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة عشرة أيام ".وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي حرصاً على إتاحة الفرصة للعوائل التي لم تسجل أو تحدث بياناتها ضمن برنامج البطاقة التموينية الإلكترونية، بهدف ضمان دقة المعلومات واستمرار شمول جميع المستحقين ضمن النظام الإلكتروني الجديد".ودعت الوزارة المواطنين إلى "المبادرة بتحديث بياناتهم خلال المدة المحددة، من خلال تطبيق البطاقة التموينية، لتجنب توقف تجهيزهم بالمفردات الغذائية".