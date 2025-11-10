النقل تعلن إيقاف رحلات القطارات اليوم الاثنين واستئنافها الخميس المقبل

وأوضحت في بيان ورد لـ ، أن " لسكك حديد ، قررت إيقاف رحلات قطارات المسافرين المتوجهة من إلى محطة قطار وبالعكس".وأضافت، أن "القرار جاء بسبب تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات ليوم الثلاثاء الموافق 11/11 تزامنًا مع عملية الانتخابات، وبناءً على ذلك، سيتوقف تسيير قطارات المسافرين النازل والصاعد ابتداءً من اليوم الاثنين 2025/11/10، على أن تُستأنف الرحلات يوم الخميس الموافق 2025/11/13".