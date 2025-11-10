الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546521-638983712714594360.jpg
العمليات المشتركة: القانون ألزم المفوضية بوضع ثلاث كاميرات في كل محطة انتخابية
محليات
2025-11-10 | 06:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
207 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أكد رئيس
اللجنة الأمنية
للانتخابات، نائب
قائد العمليات المشتركة
الفريق أول الركن
قيس المحمداوي
، اليوم الاثنين، أن قانون المفوضية ألزم بوجود ثلاث
كاميرات
في كل محطة انتخابية، فيما أشار الى وضع خطة لنقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة من المناطق النائية.
وقال المحمداوي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "قانون المفوضية ألزم هذا العام بوجود ثلاث
كاميرات
في كل محطة انتخابية تثبت بزوايا مختلفة، وتعد من الوثائق الرسمية التي يرجع إليها عند وجود اعتراضات أو شكوك من أي كيان سياسي"، مبينا ان "هذه الكاميرات أصبحت من المستلزمات القانونية الأساسية لعمل المفوضية وتبقى تسجل جميع مراحل العملية الانتخابية من فتح المركز الى غلقه".
وأضاف ان "نقل صناديق الاقتراع والمستلزمات وعصا الذاكرة من المناطق النائية يمثل تحدياً كبيراً، لذلك تم إعداد خطة دقيقة بالتنسيق مع طيران الجيش لتأمين عملية النقل من الأقضية والنواحي البعيدة الى مراكز المدن".
وتابع ان "المواد الانتخابية تنقل أولاً الى مراكز المدن ومكاتب التسجيل، ثم الى مكاتب المفوضية تحت إشراف موظفين مخولين ترافقهم قوة حماية خاصة"، مشيراً الى ان "
القوة الجوية
ستتولى نقل المواد بين المحافظات التي تمتلك مطارات مثل
البصرة
وميسان وذي قار وواسط وصلاح الدين ونينوى، في حين ستنقل المواد الى المحافظات القريبة التي تبعد مسافات تتراوح بين 100 و150 كيلومتراً بواسطة العجلات العسكرية لضمان وصولها في الوقت
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
توجيهات جديدة من نائب قائد العمليات المشتركة بشأن الانتخابات
12:10 | 2025-10-05
العمليات المشتركة: لا قطوعات او حظر للتجوال خلال الانتخابات
13:20 | 2025-09-17
الدرونات تملأ سماء المؤتمرات الانتخابية .. هل قرار العمليات المشتركة ينطبق على المواطنين فقط؟
02:46 | 2025-11-08
العمليات المشتركة: خلال الساعات القادمة ستباشر القوات بنقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة
10:57 | 2025-11-09
العمليات المشتركة
الانتخابات
يوم الاقتراع
قائد العمليات المشتركة
اللجنة الأمنية
قيس المحمداوي
السومرية نيوز
قائد العمليات
القوة الجوية
سومرية نيوز
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
محليات
34.46%
09:55 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
09:55 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
25.65%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
19.99%
12:43 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
12:43 | 2025-11-09
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
اقتصاد
19.89%
08:32 | 2025-11-08
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
08:32 | 2025-11-08
المزيد
اخترنا لك
عمليات كربلاء تعقد مؤتمرا لمعالجة "السلبيات" في خطة حماية الانتخابات
03:46 | 2025-11-10
تصويت بدون هوية وتدخلات وعدم تطابق اليدوي مع الالكتروني.. تقرير مراقبي التصويت الخاص
03:40 | 2025-11-10
ايران تصف الانتخابات العراقية بـ"المصيرية": أي تدخل اجنبي مرفوض من طهران و"الدول المسؤولة"
03:29 | 2025-11-10
النقل تعلن إيقاف رحلات القطارات اليوم الاثنين واستئنافها الخميس المقبل
02:49 | 2025-11-10
فرصة أخيرة للعراقيين قبل "قطع التموينية"
02:28 | 2025-11-10
التعليم تعلن توفر منح دراسية هنغارية
02:07 | 2025-11-10
