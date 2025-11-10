التربية تعلن نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي الدور الثالث

– محلي

أعلنت ، اليوم الاثنين، نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي الدور الثالث بفرعية (العلمي والادبي)/ للعام الدراسي 2024-2025.

وادناه رابط النتائج: https://najah.iq/