المفوضية تصدر تنويها هاما للمشاركين في الانتخابات غدا

– محلي

أصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، تنويها هامل للمشاركين في الاقتراع العام يوم غد الثلاثاء.

وذكرت المفوضية في بيان مقتضب ورد لـ ، انه "يمنع استخدام الهاتف داخل محطات الاقتراع".

