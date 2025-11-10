نتائج استطلاع المشاركين في استفتاء السومرية حول الانتخابات

وكان سؤال الاستفتاء كالاتي (قبل بدء المارثون الانتخابي.. ما هو موقفك؟) حيث كانت الخيارات بـ(أشارك)، (لا أشارك)، (غير مهتم).وجاءت نتائج الاستطلاع كالاتي:أشارك 34 بالمئةلا أشارك 46 بالمئةغير مهتم 20 بالمئة